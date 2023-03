Codacons | accolto ricorso riguardo ‘Ballando con le stelle’

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 26 marzo 2023) Si riapre il caso "Ballando con le stelle", la cui ultima edizione era finita al centro di polemiche legate ai dubbi dei telespettatori circa le votazioni social agli artisti in gara. La Commissione per l`accesso della Presidenza del consiglio ha- si spiega in una nota - ilpresentato dae Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi, ordinando alla Rai di mostrare alle due associazioni tutti gli atti relativi ai voti del pubblico.Come si ricorderà all`indomani della chiusura del programma vinto da Luisella Costamagna,e Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi presentarono una formale istanza d`accesso alla Rai volta a conoscere tutti i risultati delle votazioni del pubblico raccolte attraverso i social network. Istanza che non entrava nel merito della classica finale della ...