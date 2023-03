Attacco hacker pro Cospito ai distributori di sigarette: pacchetti a 10 cent e messaggi (Di domenica 26 marzo 2023) distributori di sigarette sotto Attacco degli hacker solidali con Alfredo Cospito. In varie parti d'Italia sul video delle macchinette sono comparse scritte come "Fuori Alfredo dal 41bis", mentre i pacchetti potevano essere acquistati a dieci centesimi, tanto che i tabaccai sono stati costretti a disattivare le macchine. Gli episodi sono segnalati, fra l'altro, a Napoli e a Pescara, in Sardegna e in Liguria. A quanto risulta, i distributori automatici colpiti sarebbero tutti di uno stesso marchio. Leggi su tg24.sky (Di domenica 26 marzo 2023)disottodeglisolidali con Alfredo. In varie parti d'Italia sul video delle macchinette sono comparse scritte come "Fuori Alfredo dal 41bis", mentre ipotevano essere acquistati a dieciesimi, tanto che i tabaccai sono stati costretti a disattivare le macchine. Gli episodi sono segnalati, fra l'altro, a Napoli e a Pescara, in Sardegna e in Liguria. A quanto risulta, iautomatici colpiti sarebbero tutti di uno stesso marchio.

