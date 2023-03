Scherma | Coppa del Mondo sciabola | Szilagyi trionfa in casa a Budapest | nessun azzurro nei primi otto

(Di sabato 25 marzo 2023) Dopo la grande prestazione di squadra nella tappa di Padova, coronata dalla vittoria di Michele Gallo, l’Italia dellamaschile è costretta a fare un grosso passo indietro nel torneo dideltenutosi ao infatti tra gliazzurri arrivati al tabellone principale è riuscito a superare gli ottavi di finale. Il migliore degli azzurri si è rivelato il giovane Pietro Torre, eliminato prima di entrare nei miglioridella competizione. Dopo le vittorie arrivate contro il quotato ungherese Matyas Szabo per 15-11 e l’americano Filip Dolegiewicz per 15-7, il livornese si è dovuto arrendere col punteggio di 11-15 al forte coreano Bongil Gu. Continua il momento difficile per Luca Curatoli che in questo 2023 non è mai entrato nei migliori ...

Non una buona giornata per l'Italia della sciabola maschile , impegnata nella tappa di Coppa del Mondo in corso a Budapest . Migliore degli azzurri è stato Pietro Torre , che dopo aver superato il tabellone di qualificazione si è spinto fino agli ottavi grazie ai successi per 15 - 11 ...
Niente da fare per Mara Navarria e Gaia Traditi , che in quel di Nanchino , dove si disputava la prova di Coppa del Mondo di spada femminile, si sono fermate ai piedi del podio . In Cina è stata una giornata agrodolce per i colori azzurri: da un lato non sono arrivate medaglie, ma dall'altro ci sono state ...

NANCHINO (Cina) – Sono 10 le atlete azzurre che si sono qualificate al tabellone principale della prova di Coppa del Mondo di spada femminile a Nanchino. Alle già ammesse per diritto di ranking ...