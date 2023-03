(Di sabato 25 marzo 2023) Emergenza, il ministro dei Trasporti e delle infrastrutture, Matteo, critica la situazione che si sta vivendo da settimane sulle coste del nostro Paese. Secondobisogna intervenire al più presto a livello Europeo perché i confini italiani sono i confini dell'. «Idi quest'anno sonoper un Paese moderno, civile ed evoluto, anche perché non siamo in grado di dare assistenza a questa gente. Con tanti italiani in difficoltà non possiamo essere lasciati da soli». Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo, a Pordenone commentando la questionesubito dopo aver appreso dell'ennesima strage nel Mediterraneo. «Vediamo se l', finalmente, dopo anni di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : 'Numeri inaccettabili'. #Migranti, #Salvini chiede aiuto all'#Europa #25marzo - TheHangfede : @TitanACM @tutticonvocati @FrancescoOrdine No però attenzione. Non esiste dire siamo quarti. Bisogna vedere rendime… -

Quello che spesso si nota girando per la città, ora è anche nei. L'indagine di Fabi ( ... " Questi due elementi per noi sono, quindi se non cambiano atteggiamento da dopo l'estate ......del naufragio di Cutro - stavolta piovute da M5S e Avs - che per l'esecutivo sono ''. '... È un conto forse macabro ma idella premier sono corretti: da quando si è insediato, l'...... ma nel caso fosse confermato il suicidio credo che tragedie come queste sianoe, ... parlo di emergenza perché è quella che descrivono i. Solo nel 2022 le persone che si sono tolte ...

Emergenza migranti, Salvini chiede aiuto all'Europa: numeri inaccettabili Il Tempo

Un'altra prestazione molto deludente, anzi inaccettabile. Perchè quando scendi in campo con una testa diversa a seconda della competizione, significa che non ha il giusto atteggiamento da professionis ...VENEZIA - Non sono solo sussurri di Palazzo: la richiesta di Fratelli d'Italia alla Lega è forte e chiara. «Con una metafora calcistica potremmo dire che, dopo aver dimostrato ...