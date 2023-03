(Di sabato 25 marzo 2023) Il ct dell’Italia, Roberto, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di domani sera alle ore 20:45Malta, allo stadio National Ta’Qali, seconda giornata di qualificazioni a Euro2024. Di seguito le parole del commissario tecnico della nazionale riportate da Tmw. «Mi aspetto una gara difficile, queste gare lo sono tutte e se non riesci a sbloccarle un po’ di difficoltà viene fuori. Alla fine sono tre punti, al di là del valore della squadra. Cambieremo diversi giocatori». Sente dellasulle spalle? «Sempre dobbiamo vincere ma non sento, assolutamente. Dopo tante partitestarci anche una».ha un passato da giocatore a Malta: «E’ passato un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : Mancini: «Nessuna pressione, una sconfitta contro l’Inghilterra ci poteva stare» In conferenza stampa: «Retegui è… - Corrado62631743 : @ross_francella Con Mancini non andremo mai da nessuna parte,l'europeo la vinto per culo (tutte ai rigori) lo dimos… - V3CN4BUS : RT @drvcarys_: Come dormo sapendo che Fagioli chiesa miretti gatti Locatelli sono tranquillamente a casa senza ritiro della nazionale, ness… - CalamaiLuca : Italia triste. Del resto siamo stati esclusi dai mondiali e non è stata presa nessuna nuova iniziativa. Nessuna. Ma… - cosimogiancipo2 : @RaiSport @Azzurri CON MANCINI, NON ANDIAMO DA NESSUNA PARTE. -

InNazionale seria di alto livello, un allenatore che non si qualifica ai mondiali resta ... deve esonerare Robertoe sostituirlo con il miglior allenatore italiano presente sulla ...Chiesa:lesione al ginocchio, ma il dolore non molla. Il viaggio in Austria. Dall'ultimo ... Ma si tratta di una grave assenza, ovviamente, anche per la Nazionale di Roberto, che tanto ...Italia non pervenuta,vera occasione e una sola affacciata in area di rigore con Retegui (...manda in campo Gnonto e Tonali per Pellegrini e Jorginho. All'80' Italia in superiorità ...

Verso Italia-Inghilterra, Mancini: "Nessuna rinascita del calcio italiano" RaiNews

(ANSA) - NAPOLI, 24 MAR - "La nazionale un cantiere aperto Se lo dice Mancini credo che abbia il polso della situazione. Nella vita tutto è sempre un cantiere poi bisogna vedere se devi cambiare un ...Mancini non si fa influenzare da nessuno all’esterno. Con lui ha fatto la stessa cosa che ha fatto con Zaniolo, che ora non merita e infatti non è convocato. Che problema c’è