LIVE Musetti-Lehecka 4-6 3-4 | ATP Miami 2023 in DIRETTA | set e break di margine per il ceco

(Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Fuori il dritto di. 5-3 Game. Ennesima prima vincente del numero 44 ATP.serve ora per rimanere nel match. 40-0 Servizio vincente del. 30-0 Comanda lo scambio con il dritto, che non si scompone neppure dopo il recupero in lob dell’azzurro terminato sulla riga. 15-0 Lunga la risposta con il dritto in chop di. 3-4 Game. Fuori di metri il dritto di. Il toscano è sempre sotto di unin questo secondo set. 40-0 Stupendo il dritto incrociato in arretramento vincente di Lorenzo. 30-0 Risposta di rovescio diche termina in rete. 15-0 ACE, il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : ATP Miami 2023, i risultati di Musetti, Berrettini e Sonego in diretta LIVE - sportface2016 : Comincia il torneo di Lorenzo #Musetti: segui il LIVE del match contro #Lehecka #MiamiOpen - sportli26181512 : ATP Miami: Musetti-Lehecka, il risultato in diretta live. Dopo Berrettini e Sonego: Tre italiani oggi protagonisti… - infoitsport : LIVE Musetti-Lehecka, ATP Miami 2023 in DIRETTA - musettina : RT @Ftbnews24: Miami, Lehecka-Musetti Streaming Gratis: dove vedere il secondo turno in Diretta LIVE -

Tutto in diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport 254 e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti- LEHECKA 4 - 6SEGUI LA DIRETTAPROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Berrettini e McDonald ... Prima di loro lo scontro tra Lorenzoed il ceco Jiri Lehecka, che apriranno le danze non prima delle ...Prevista pure la diretta su NOW , la piattaformae on demand della pay tv satellitare. La sfida inizierà alle 16:00 (ora italiana). Lehecka -: il pronostico Lehecka sembra stare meglio ...

LIVE Musetti-Lehecka 4-6 1-2, ATP Miami 2023 in DIRETTA: set e break di margine per il ceco OA Sport

Due azzurri contemporaneamente in campo a Miami: sul centrale Musetti sfida Lehecka, mentre sul Campo 1 c'è Berrettini contro McDonald. A seguire Sonego-Evans. Tutto in diretta su Sky Sport Tennis, ...Esordio soft, anche se non proprio impeccabile, di Jannik Sinner nel “Miami Open”, secondo ATP Masters 1000 stagionale (combined con il terzo WTA 1000 del 2023) dotato di un montepremi di 8.800.000 ...