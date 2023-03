I genitori di Regeni a Propaganda Live | “Vogliamo un processo”

(Di sabato 25 marzo 2023) ROMA – “Ormai una parte della verità l’abbiamo capita e noiunche in Italia inizi un”. Così Paola Deffendi, la mamma di Giulio, ospite, insieme al marito Claudio, di ‘’ su La7. Icontinuano a chiedere giustizia per il figlio mentre ilnon si celebra L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Patrick Zaky resta in prigione: cosa sta succedendo La mamma di: “Quello che è successo non è un affare di famiglia” Tito Boeri a Che tempo che fa: “Il decreto chiude il canale della protezione speciale” Privacy Europee: attenzione a sms ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... welikeduel : L'appello dei genitori di Giulio Regeni alla presidente Meloni e al ministro Tajani #veritaegiustiziapergiulio… - La7tv : #propagandalive #veritaegiustiziapergiulio L'intervista Paola e Claudio, i genitori di Giulio Regeni a @welikeduel - La7tv : #propagandalive Paola e Claudio Regeni: 'Vogliamo che inizi un processo in Italia' - gianpi36590925 : RT @welikeduel: 'Sono sette anni che chiediamo verità e giustizia. Ormai una parte della verità l'abbiamo capita e vogliamo che in Italia i… - Picaluce1 : RT @manginobrioches: Che forza, che compostezza, che immensa dignità, questi genitori. Sempre con Paola e Claudio #Regeni, a chiedere #veri… -

A dirlo, Paola Deffendi e Claudiodi Giulio, il dottorando italiano ucciso in Egitto a gennaio 2016, intervenendo a Propaganda Live su La 7. 'Giulio era un ricercatore che stava ...Il nostro passaporto - concludono idi Giulio- ci porta in tantissimi paesi, ma non è detto che ti riporta a casa'.Così Paola Deffendi, la mamma di Giulio, ospite, insieme al marito Claudio, di Propaganda Live su La7. Icontinuano a chiedere giustizia per il figlio mentre il processo non si ...

Caso Regeni, i genitori a Propaganda Live: "Vogliamo che inizi un processo in Italia" La7

A dirlo, Paola Deffendi e Claudio Regeni, genitori di Giulio, il dottorando italiano ucciso in Egitto a gennaio 2016, intervenendo a Propaganda Live su La 7 (AGI - Agenzia Italia) La notizia riportata ...Così Paola Deffendi, la mamma di Giulio Regeni, ospite, insieme al marito Claudio Regeni, di Propaganda Live su La7. I genitori continuano a chiedere giustizia per il figlio mentre il processo non si ...