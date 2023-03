Carlos Sainz, applausi al nemico: “Red Bull? Meritano di dominare” (Di sabato 25 marzo 2023) Non è stato un grande inizio di Mondiale 2023 per la Ferrari in Formula 1: Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno pagato dazio a tutte le rivali terminando le prime due gare con zero podi all’attivo. Un prologo peggiore, certamente, delle aspettative: il pilota iberico ha recentemente parlato della situazione attuale che vive il Cavallino Rampante ammettendo che Red Bull, dominatrice assoluta di questo avvio, merita certamente tutti i risultati che sta incassando dopo l’ottimo lavoro svolto in questi anni. Complimenti (che sanno già di resa?) rivolti al grande “nemico”. Le parole di Carlos Sainz di Ferrari: “Noi dobbiamo migliorare tanto…” (Credit foto – pagina Facebook Ferrari)“Red Bull merita di dominare, hanno fatto un buon lavoro. Hanno fatto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 25 marzo 2023) Non è stato un grande inizio di Mondiale 2023 per la Ferrari in Formula 1: Charles Leclerc ehanno pagato dazio a tutte le rivali terminando le prime due gare con zero podi all’attivo. Un prologo peggiore, certamente, delle aspettative: il pilota iberico ha recentemente parlato della situazione attuale che vive il Cavallino Rampante ammettendo che Red, dominatrice assoluta di questo avvio, merita certamente tutti i risultati che sta incassando dopo l’ottimo lavoro svolto in questi anni. Complimenti (che sanno già di resa?) rivolti al grande “”. Le parole didi Ferrari: “Noi dobbiamo migliorare tanto…” (Credit foto – pagina Facebook Ferrari)“Redmerita di, hanno fatto un buon lavoro. Hanno fatto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... recamayer : RT @PieroLadisa: Carlos #Sainz sul dominio #F1 #RedBull: 'Non sono mai stato preoccupato per una squadra che domina. Perché se lo fanno han… - sscAlly_55 : RT @scuderiachili_: Sapete mi dispiace che le persone scrivano 'Sainz non è un vero Ferrarista'.Se solo cercassero di essere un po' empatic… - Nick_cannonier : RT @PieroLadisa: #F1 Ho letto, come hanno fatto molti, le dichiarazioni di Carlos #Sainz sull'attuale dominio #RedBull. Non ci trovo nulla… - artvworld : @Nick_cannonier @poesiadeimotori perché l'ha detta carlos sainz, se l'avesse detto charles leclerc avrebbe fatto gli applausi - MimiCakes92 : @JennSamael33 Si, si può dire, a meno che non ti chiami Carlos Sainz. In quel caso, non ti devi assolutamente permettere -