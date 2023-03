Calcio: Mancini, con Malta mi aspetto una gara difficile (Di sabato 25 marzo 2023) "Mi aspetto una gara difficile, queste gare lo sono tutte e se non riesci a sbloccarle un po' di difficoltà viene fuori. Alla fine sono tre punti, al di là del valore della squadra. Cambieremo diversi ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 25 marzo 2023) "Miuna, queste gare lo sono tutte e se non riesci a sbloccarle un po' di difficoltà viene fuori. Alla fine sono tre punti, al di là del valore della squadra. Cambieremo diversi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : #Balotelli risponde a Mancini: “Gli attaccanti ci sono e in forma...' #Italia - ansacalciosport : Calcio: Mancini, con Malta mi aspetto una gara difficile. 'Balotelli? Gli voglio troppo bene, che gli devo risponde… - TuttoQuaNews : RT @ilfoglio_it: Il calcio italiano non è guarito. Serve fidarsi dell'ottimismo del ct, ma dopo il ko con gli inglesi ci serve davvero tant… - TuttoQuaNews : RT @sportmediaset: Mancini: 'Conta sempre far punti, ci saranno dei cambi' #italia #nazionale #mancini - glooit : Calcio: Mancini 'ripartiamo dal secondo tempo di Napoli' leggi su Gloo -