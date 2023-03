Barcellona, è sfida a Juve e Inter per un esterno (Di sabato 25 marzo 2023) Come riportato da Fichajes, il Barcellona ha puntato un parametro zero in vista della prossima stagione. Si tratta di Alejandro Grimaldo, in... Leggi su calciomercato (Di sabato 25 marzo 2023) Come riportato da Fichajes, ilha puntato un parametro zero in vista della prossima stagione. Si tratta di Alejandro Grimaldo, in...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ASRomaFemminile : ?? Oggi le bambine della nostra scuola calcio sono venute a dare l’in bocca al lupo alla squadra in vista della sfid… - ASRomaFemminile : ?? Ecco le convocate per la sfida di #UWCL con il Barcellona ???? #ASRomaFemminile - Gabry_L3l3 : RT @ASRomaFemminile: ?? Oggi le bambine della nostra scuola calcio sono venute a dare l’in bocca al lupo alla squadra in vista della sfida c… - vivoperlinter : Nuova opzione dalla Spagna per i nerazzurri #Zhang #Marotta #Ausilio #Baccin #Inzaghi #Antonello - GianfrancoRoto5 : Nuova opzione dalla Spagna per i nerazzurri #Zhang #Inzaghi #Marotta #Antonello #Ausilio #Baccin -