Pio e Amedeo tornano su Canale 5 con Felicissima Sera – All Inclusive (Di venerdì 24 marzo 2023) Pio e Amedeo tornano su Canale 5 con il loro show Felicissima Sera – All Inclusive: tra gli ospiti della prima puntata Elisa, Michelle Hunziker, Gigi D'Alessio e Zucchero Dopo il grande successo della prima edizione Pio e Amedeo tornano alla guida del loro show di prima Serata su Canale 5: Felicissima Sera – All Inclusive, in onda a partire da venerdì 24 marzo. Ospiti della prima puntata, tutti consapevoli che sul palco di Felicissima Sera potrà accadere di tutto: Silvia Toffanin, Elisa, Michelle Hunziker, Gigi D'Alessio, Giovanna Civitillo e Zucchero. In ciascuna delle tre puntate di ...

