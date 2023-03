MotoGP, Aleix Espargarò: “Mi sento bene, operarmi è stata una decisione giusta. Sarà difficile battere le Ducati” (Di giovedì 23 marzo 2023) Dieci giorni dopo l’intervento chirurgico all’avambraccio destro per risolvere la fibrosi muscolare, Aleix Espargarò ha ottenuto quest’oggi il via libera dai medici e potrà quindi scendere in pista a partire da domani sulla pista di Portimao per le prove libere del Gran Premio del Portogallo 2023, primo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. “Mi sento bene, magari qualche problema possono darmelo i punti. Ero un po’ preoccupato dopo i test, perché non capivo cosa stesse succedendo. Non avevo forza nel braccio e nelle mani. Non erano dei sintomi normali. Ho passato una lunga giornata in ospedale facendo tanti controlli e alla fine abbiamo deciso di fare l’operazione. Una decisione giusta, infatti dal giorno successivo mi sono sentito molto meglio“, racconta il ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 marzo 2023) Dieci giorni dopo l’intervento chirurgico all’avambraccio destro per risolvere la fibrosi muscolare,ha ottenuto quest’oggi il via libera dai medici e potrà quindi scendere in pista a partire da domani sulla pista di Portimao per le prove libere del Gran Premio del Portogallo 2023, primo appuntamento stagionale del Mondiale. “Mi, magari qualche problema possono darmelo i punti. Ero un po’ preoccupato dopo i test, perché non capivo cosa stesse succedendo. Non avevo forza nel braccio e nelle mani. Non erano dei sintomi normali. Ho passato una lunga giornata in ospedale facendo tanti controlli e alla fine abbiamo deciso di fare l’operazione. Una, infatti dal giorno successivo mi sono sentito molto meglio“, racconta il ...

