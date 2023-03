Migranti | Meloni | dal Consiglio Ue mi aspetto passi avanti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... La7tv : #lariachetira @CarloCalenda: 'La cosa surreale è Meloni che dice a noi all'opposizione di usare toni contenuti. Se… - LaStampa : Migranti, schiaffo a Meloni, l’Europa nega al governo la discussione sui profughi - PagellaPolitica : ? @GiorgiaMeloni ha ragione: abbiamo controllato i numeri e il suo governo ha la percentuale più bassa di migranti… - askanews_ita : #Meloni: dal Consiglio #UE “mi aspetto passi avanti” sul dossier #migranti - liviofiorillo : RT @TgLa7: #Meloni, arrivata a Bruxelles: 'Su #migranti aspetto passi in avanti a vertice Ue. Soddisfatta della bozza di conclusioni' http… -

Al di là delle posizioni espresse " prosegue Giorgiariprendendo " "per lavorare su una ... Quello dei, invece e insistye "è un tema considerato oggi centrale, qualcosa che era ...Giorgiaa Bruxelles per il vertice Ue. Ma la questionenon sarà sul tavolo La premier Giorgiaè arrivata mercoledì sera a Bruxelles per partecipare al vertice dei 27. Il Consiglio europeo sarà dedicato a vari temi, dall'Ucraina alla ...Dal Consiglio europeo "mi aspetto passi avanti, il dossierverrà aggiornato con una relazione della presidente della Commissione che racconterà dei ...la presidente del Consiglio Giorgia,...

Dall'Ucraina ai migranti, le battaglie di Meloni al Consiglio europeo AGI - Agenzia Italia

Così, al suo arrivo al Consiglio europeo il premier Giorgia Meloni, sottolineando che nel testo "si chiede alla Commissione di procedere spedita e rimanda la verifica al prossimo Consiglio Ue". Quello ...il dossier migranti verrà aggiornato con una relazione della presidente della Commissione che racconterà dei passi concreti sulla base delle conclusioni dello scorso febbraio". Lo ha detto la ...