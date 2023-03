Meloni verso il Consiglio Ue, pronta a battaglia su migranti e Patto di Stabilità (Di giovedì 23 marzo 2023) Giorgia Meloni è attesa questa sera a Bruxelles, dove da domani parteciperà al Consiglio europero che si chiuderà venerdì. I temi all'ordine del giorno (più vago rispetto al solito) sono Ucraina; competitività, mercato unico ed economia; energia, mentre il dossier che sta più a cuore al governo, quello dei migranti, al momento è finito nel cassetto delle "varie ed eventuali". Sul punto, nella lettera di invito ai leader, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha scritto che ci sarà un "breve aggiornamento" (short debrief) da parte della Commissione. Meloni è però intenzionata a non far scivolare via l'argomento nel dibattito. Per la premier, di fronte a una "emergenza che sta diventando strutturale", il piano messo a punto dalla Commissione è "un passo avanti" ma l'Italia non è ancora ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 23 marzo 2023) Giorgiaè attesa questa sera a Bruxelles, dove da domani parteciperà aleuropero che si chiuderà venerdì. I temi all'ordine del giorno (più vago rispetto al solito) sono Ucraina; competitività, mercato unico ed economia; energia, mentre il dossier che sta più a cuore al governo, quello dei, al momento è finito nel cassetto delle "varie ed eventuali". Sul punto, nella lettera di invito ai leader, il presidente deleuropeo Charles Michel ha scritto che ci sarà un "breve aggiornamento" (short debrief) da parte della Commissione.è però intenzionata a non far scivolare via l'argomento nel dibattito. Per la premier, di fronte a una "emergenza che sta diventando strutturale", il piano messo a punto dalla Commissione è "un passo avanti" ma l'Italia non è ancora ...

