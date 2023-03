Luxuria: “È una pratica abominevole pagare per l’utero in affitto, che sfrutta il corpo femminile” (Di giovedì 23 marzo 2023) “Una pratica abominevole”. A dirlo non è deputato di Fratelli d’Italia o il ministro Roccella, ma Vladimir Luxuria, personaggio di spicco della comunità Lgbt. Che inorridisce di fronte all’utero in affitto. “Una pratica che avviene per soldi e sfrutta la condizione di povertà di una donna. È la mercificazione del corpo femminile, dice. Non si può fare. Le coppie omosessuali, invece, possono avere figli con la cosiddetta “gestazione per altri”. Che non avviene dietro pagamento. Luxuria dice no all’utero in affitto: è una pratica abominevole “Una donna senza utero può farsi aiutare da una sorella. Gli uomini gay possono farsi aiutare da un’amica”, ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 marzo 2023) “Una”. A dirlo non è deputato di Fratelli d’Italia o il ministro Roccella, ma Vladimir, personaggio di spicco della comunità Lgbt. Che inorridisce di fronte alin. “Unache avviene per soldi ela condizione di povertà di una donna. È la mercificazione del, dice. Non si può fare. Le coppie omosessuali, invece, possono avere figli con la cosiddetta “gestazione per altri”. Che non avviene dietro pagamento.dice no alin: è una“Una donna senza utero può farsi aiutare da una sorella. Gli uomini gay possono farsi aiutare da un’amica”, ...

