Italia-Inghilterra, tensione tra la polizia e gli inglesi all'ingresso dello stadio di Napoli – Video (Di giovedì 23 marzo 2023) Incidenti e tensioni tra polizia e tifosi inglesi sono stati registrati all'ingresso dello stadio del Napoli dove i tifosi pressavano per entrare a vedere la partita. La polizia era comunque preparata per eventuali scontri ed era in tenuta antisommossa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

