F1 | Horner | ' Hamilton in Red Bull? No | siamo soddisfatti dei nostri piloti'

(Di giovedì 23 marzo 2023) Londra, 23 mar. - (Adnkronos) - "Quello che Lewis ha ottenuto in F1 non è secondo a nessuno, mamoltodeiche abbiamo. Sono la nostra coppia e lo saranno anche per la prossima stagione". Lo dice il team principal della RedChrissmentendo un eventuale passaggio di Lewisalla scuderia anglo-austriaca. "Non vedo dove potremmo ‘sistemare' Lewis. Ma sono sicuro che risolveranno i loro problemi in Mercedes", aggiungea Sky Sports Uk.

