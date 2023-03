È l’amore un’arte? Perché e come amiamo secondo Erich Fromm (Di giovedì 23 marzo 2023) L’arte di amare (1956), non è un manuale d’istruzioni per rendere perfette le nostre relazioni. L’opera, al contrario, è un contenitore di riflessioni sull’aspetto più totalizzante della vita: l’amore. 67 anni fa, Erich Fromm, psicanalista e filosofo tedesco, ha messo per iscritto riflessioni che ad oggi, sono ancora estremamente attuali ed utili per chi cerca di fare l’amare un’arte. Erich Fromm: amare per solitudine Erich Fromm, “L’arte di amare” (1956) – Photo Credits: audible.it“L’arte di amare” si basa su una grande premessa: il bisogno d’amore deriva dal senso di solitudine e dalla conseguente necessità di superarla mediante l’unione. La consapevolezza della brevità della vita, della sicurezza della morte, che prima o poi arriverà al di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 23 marzo 2023) L’arte di amare (1956), non è un manuale d’istruzioni per rendere perfette le nostre relazioni. L’opera, al contrario, è un contenitore di riflessioni sull’aspetto più totalizzante della vita:. 67 anni fa,, psicanalista e filosofo tedesco, ha messo per iscritto riflessioni che ad oggi, sono ancora estremamente attuali ed utili per chi cerca di fare l’amare: amare per solitudine, “L’arte di amare” (1956) – Photo Credits: audible.it“L’arte di amare” si basa su una grande premessa: il bisogno d’amore deriva dal senso di solitudine e dalla conseguente necessità di superarla mediante l’unione. La consapevolezza della brevità della vita, della sicurezza della morte, che prima o poi arriverà al di ...

