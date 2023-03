(Di giovedì 23 marzo 2023) "Tre anni fa erano gli "eroi" della pandemia, oggi finiscono sui giornali per paghe da 5 euro l'ora. Le storie di lavoratori, operatori socio - sanitari e infermieri che lavorano nelle Rsa non possono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dellorco85 : Mentre si commenta lo scambio su salario minimo tra #Schlein e #Meloni a favore di telecamere (giusto e legittimo)… - ilmetropolitan : #SalarioMinimo. #Conte: Bene Proposta #PD che ricalca quella del #M5S - - Marina5116 : RT @LaNotiziaTweet: Il Salario minimo di Orlando, copia e incolla dal M5S. Proposta identica a quella di Conte: unica differenza l'importo.… - gioporce : RT @LaNotiziaTweet: Il Salario minimo di Orlando, copia e incolla dal M5S. Proposta identica a quella di Conte: unica differenza l'importo.… - GeoBussacchini : RT @LaNotiziaTweet: Il Salario minimo di Orlando, copia e incolla dal M5S. Proposta identica a quella di Conte: unica differenza l'importo.… -

...5 Stelle Giuseppesui social, commentando il titolo di un quotidiano sulle paghe nelle Rsa. "Ieri - aggiunge - in commissione Lavoro alla Camera è iniziata la discussione della nostra. ...Nellapresentata da Giuseppeil salario minimo legale 'non può scendere sotto i 9 euro lordi l'ora'. Oltre a una detassazione per gli anni 2023 - 2025 degli 'incrementi retributivi ......dell'immigrazione La premier ha voluto ascoltare l'intervento del presidente pentastellato... Barra dritta anche sul Mes (in Commissione Affari esteri è stato rinviato il voto sulladi ...

Conte, la proposta Pd sul salario minimo ricalca quella M5s Agenzia ANSA

Tutto questo rende urgente l'approvazione del salario minimo legale da noi proposto". Così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte sui social, commentando il titolo di un quotidiano sulle ...