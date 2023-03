C'è un buco nel campo magnetico terrestre (Di giovedì 23 marzo 2023) C’è un buco nel campo magnetico terrestre. O meglio, una regione conosciuta come anomalia del Sud Atlantico, in cui l'intensità del campo magnetico è ridotta a livelli minimi, al punto da non fornire più una... Leggi su europa.today (Di giovedì 23 marzo 2023) C’è unnel. O meglio, una regione conosciuta come anomalia del Sud Atlantico, in cui l'intensità delè ridotta a livelli minimi, al punto da non fornire più una...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EssereRe : @coppia50enne69 Io nel buco del culo non mi permetterei mai senza permesso - AndreaRossett1_ : RT @KersevanRoberto: Della serie 'la toppa peggio del buco'... I salvatori del pianeta 'verdi' cercano di sfatare 5 miti sulle REN e nel fa… - thetruedam : @Guidolino8 Vabbè dai, noi Diego loro la regina Elisabetta, 1-1 ma noi domani ci svegliamo senza il fish and chips nel buco del culo - itsmeludovico : RT @polizia_postaIe: Diocane non solo al contrario ma pure sottosopra tutta nel buco del culo - ScikingFS : RT @KersevanRoberto: Della serie 'la toppa peggio del buco'... I salvatori del pianeta 'verdi' cercano di sfatare 5 miti sulle REN e nel fa… -