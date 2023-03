Ford - Due crossover oltre l'Explorer per "scalare" il mercato (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ora, nel mondo Ford, ci sono due Explorer: un fatto inusuale, ma il perché è presto detto. Il nuovo è rappresentato dal modello elettrico appena svelato e dedicato all'Europa, il secondo è quello nordamericano, presente a listino anche in Italia nella specifica versione 3.0 ibrida plug-in da oltre 91.000 euro. Ebbene, da noi l'affiancamento manco ci sarà nei fatti, perché la Bev sbarcherà in concessionaria a inizio 2024, mentre la Phev uscirà di produzione in giugno, anche se il modello continuerà la sua carriera in Nord America, in una sorta di parallelo a distanza con la omonima europea (la quale, nei piani, non è destinata a uscire dal Vecchio continente). Facciamo ordine. Risolta questa piccola curiosità, l'occasione di vivere la presentazione virtuale della nuova Explorer a corrente insieme ai rappresentanti di ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ora, nel mondo, ci sono due: un fatto inusuale, ma il perché è presto detto. Il nuovo è rappresentato dal modello elettrico appena svelato e dedicato all'Europa, il secondo è quello nordamericano, presente a listino anche in Italia nella specifica versione 3.0 ibrida plug-in da91.000 euro. Ebbene, da noi l'affiancamento manco ci sarà nei fatti, perché la Bev sbarcherà in concessionaria a inizio 2024, mentre la Phev uscirà di produzione in giugno, anche se il modello continuerà la sua carriera in Nord America, in una sorta di parallelo a distanza con la omonima europea (la quale, nei piani, non è destinata a uscire dal Vecchio continente). Facciamo ordine. Risolta questa piccola curiosità, l'occasione di vivere la presentazione virtuale della nuovaa corrente insieme ai rappresentanti di ...

Ford - Due crossover oltre l'Explorer per 'scalare' il mercato Ora, nel mondo Ford, ci sono due Explorer: un fatto inusuale, ma il perché è presto detto. Il nuovo è rappresentato dal modello elettrico appena svelato e dedicato all'Europa, il secondo è quello "nordamericano", presente a listino anche in Italia nella specifica versione 3.0 ibrida plug-in da oltre 91.000 euro. Ebbene, da noi l'affiancamento manco ci sarà nei fatti, perché la Bev sbarcherà in concessionaria a inizio 2024, mentre la Phev uscirà di produzione in giugno, anche se il modello continuerà la sua carriera in Nord America, in una sorta di parallelo a distanza con la omonima europea (la quale, nei piani, non è destinata a uscire dal Vecchio continente). Explorer, il nuovo Suv elettrico di Ford per l'Europa Costruito in Germania per gli automobilisti europei nuovo Ford Explorer 100% elettrico è un suv compatto con un prezzo inferiore ai 45.000 euro