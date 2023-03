Biasin sul calendario: «L’Inter non gioca alle 15 di domenica dal…» (Di martedì 21 marzo 2023) Quest’oggi è uscito il nuovo calendario della Serie A per le prossime giornate al rientro dallo stop nazionali (vedi articolo). Fabrizio Biasin ha notato un particolare sulle partite delL’Inter, sottolineandolo su Twitter. domenica – Il calendario di Serie A delle prossime giornate è stato pubblicato nel pomeriggio, Fabrizio Biasin ha notato un particolare: «Inter-Monza sab. 15/4 h. 20.45, Empoli-Inter dom. 23 h. 12.30, Inter-Lazio dom. 30 h. 12.30. L’ultima partita giocata dalL’Inter domenica alle 15 è del 23/5/21, quasi due anni fa. Non è una polemica, è un dato di fatto». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione ... Leggi su inter-news (Di martedì 21 marzo 2023) Quest’oggi è uscito il nuovodella Serie A per le prossime giornate al rientro dallo stop nazionali (vedi articolo). Fabrizioha notato un particolare sulle partite del, sottolineandolo su Twitter.– Ildi Serie A delle prossime giornate è stato pubblicato nel pomeriggio, Fabrizioha notato un particolare: «Inter-Monza sab. 15/4 h. 20.45, Empoli-Inter dom. 23 h. 12.30, Inter-Lazio dom. 30 h. 12.30. L’ultima partitata dal15 è del 23/5/21, quasi due anni fa. Non è una polemica, è un dato di fatto». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione ...

