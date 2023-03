ATP Miami 2023, i precedenti di Jannik Sinner con i suoi principali possibili avversari in tabellone (Di martedì 21 marzo 2023) Nel tardo pomeriggio italiano di ieri si è tenuto il sorteggio del main draw del secondo torneo di tennis di categoria ATP Masters 1000 del 2023: a Miami, in Florida (USA), ci sarà il classico tabellone principale a 96 con 32 teste di serie. Gli ipotetici quarti di finale sono Alcaraz-Rune, Ruud-Rublev, Hurkacz-Medvedev ed Auger-Aliassime-Tsitsipas, mentre allargando lo sguardo ai possibili ottavi, questi sono Alcaraz-Paul, Fritz-Rune, Ruud-Zverev, Sinner-Rublev, Hurkacz-Norrie, De Minaur-Medvedev, Auger-Aliassime-Tiafoe e Khachanov-Tsitsipas. Prima dei possibili ottavi con Rublev, per Jannik Sinner (bye all’esordio) ci saranno il secondo turno contro il serbo Djere o un qualificato ed il terzo contro uno tra Fabio Fognini, il francese Lestienne, o il ... Leggi su oasport (Di martedì 21 marzo 2023) Nel tardo pomeriggio italiano di ieri si è tenuto il sorteggio del main draw del secondo torneo di tennis di categoria ATP Masters 1000 del: a, in Florida (USA), ci sarà il classicoprincipale a 96 con 32 teste di serie. Gli ipotetici quarti di finale sono Alcaraz-Rune, Ruud-Rublev, Hurkacz-Medvedev ed Auger-Aliassime-Tsitsipas, mentre allargando lo sguardo aiottavi, questi sono Alcaraz-Paul, Fritz-Rune, Ruud-Zverev,-Rublev, Hurkacz-Norrie, De Minaur-Medvedev, Auger-Aliassime-Tiafoe e Khachanov-Tsitsipas. Prima deiottavi con Rublev, per(bye all’esordio) ci saranno il secondo turno contro il serbo Djere o un qualificato ed il terzo contro uno tra Fabio Fognini, il francese Lestienne, o il ...

