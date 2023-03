Udinese-Milan, succede di tutto nel finale del primo tempo: rigore ribattuto, espulsi e gol (Di sabato 18 marzo 2023) É successo di tutto nel finale di primo tempo tra Udinese-Milan, che si chiude 2-1 dopo gli ultimi roventi minuti Un finale di primo tempo dove succede di tutto tra Udinese e Milan. A cominciare dal rigore di Ibrahimovic, arrivato dopo un check del VAR che vede un tocco di mano di Bijol. Silvestri salva respingendo il pallone a lato, ma qualche istante dopo il VAR richiama di nuovo l’arbitro: Beto era entrato prima in area e rigore da ribattere. Proteste furenti di Sottil, che viene espulso. Ibrahimovic ritorna sul dischetto e questa volta segna. Sembra tutto finito e invece al sesto minuto di recupero, Beto ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 marzo 2023) É successo dinelditra, che si chiude 2-1 dopo gli ultimi roventi minuti Undidoveditra. A cominciare daldi Ibrahimovic, arrivato dopo un check del VAR che vede un tocco di mano di Bijol. Silvestri salva respingendo il pallone a lato, ma qualche istante dopo il VAR richiama di nuovo l’arbitro: Beto era entrato prima in area eda ribattere. Proteste furenti di Sottil, che viene espulso. Ibrahimovic ritorna sul dischetto e questa volta segna. Sembrafinito e invece al sesto minuto di recupero, Beto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : Stasera in #UdineseMilan Zlatan Ibrahimovic batterà il primato di più anziano giocatore di movimento titolare in Se… - Udinese_1896 : 45’+4’ | RETEEE BIANCONERA! Con rabbia e determinazione l'Udinese gioca fino in fondo il primo tempo e attacca da s… - Gazzetta_it : #Ibra è pronto per l'Udinese. E punta l'ennesimo record #Milan - PianetaMilan : .@acmilan, @Ibra_official è il marcatore più anziano della storia in @SerieA - #Calcio #SerieA #SerieATIM… - gius1234_ : @saIva___ non è da gennaio, è dal primo minuto di Milan Udinese di agosto -

Diretta Udinese - Milan 2 - 1: segui la partita LIVE UDINE - L'anticipo serale del sabato della 27ª giornata di Serie A vedrà l' Udinese ospitare il Milan. I friulani di Sottil sono tornati a vincere dopo due mesi, passando in casa dell'Empoli e scenderanno in campo galvanizzati contro i rossoneri, avendo la salvezza già in ... Udinese - Milan, la moviola live Commenta per primo Di seguito, gli episodi discussi di Udinese - Milan, anticipo della 27esima giornata di Serie A. LA DESIGNAZIONE ARBITRALE DOVERI CECCONI - BERCIGLI IV: FELICIANI VAR: NASCA AVAR: PAGANESSI GLI EPISODI 47': espulso Sottil per proteste ... Milan, per Ibrahimovic gol e record con due coincidenze incredibili Tornato in campo il 26 febbraio scorso contro l'Atalanta dopo 9 mesi di stop per infortunio, l'attaccante svedese del Milan è andato in gol stasera contro l'Udinese, alla Dacia Arena, indossando la ... UDINE - L'anticipo serale del sabato della 27ª giornata di Serie A vedrà l'ospitare il. I friulani di Sottil sono tornati a vincere dopo due mesi, passando in casa dell'Empoli e scenderanno in campo galvanizzati contro i rossoneri, avendo la salvezza già in ...Commenta per primo Di seguito, gli episodi discussi di, anticipo della 27esima giornata di Serie A. LA DESIGNAZIONE ARBITRALE DOVERI CECCONI - BERCIGLI IV: FELICIANI VAR: NASCA AVAR: PAGANESSI GLI EPISODI 47': espulso Sottil per proteste ...Tornato in campo il 26 febbraio scorso contro l'Atalanta dopo 9 mesi di stop per infortunio, l'attaccante svedese delè andato in gol stasera contro l', alla Dacia Arena, indossando la ... Diretta Udinese-Milan 2-1: segui la partita LIVE Corriere dello Sport Udinese-Milan, succede di tutto nel finale del primo tempo: rigore ribattuto, espulsi e gol É successo di tutto nel finale di primo tempo tra Udinese-Milan, che si chiude 2-1 dopo gli ultimi roventi minuti Un finale di primo tempo dove succede di tutto tra Udinese e Milan. A cominciare dal ... Udinese – Milan: Beto rimette avanti i bianconeri, ecco il gol! – VIDEO L’Udinese risponde subito contro il Milan nel recupero. Al sesto minuto di rigore, Success raccoglie un rimpallo sulla sinistra e va sul fondo. Il nigeriano mette forte e basso in mezzo per Beto che ... É successo di tutto nel finale di primo tempo tra Udinese-Milan, che si chiude 2-1 dopo gli ultimi roventi minuti Un finale di primo tempo dove succede di tutto tra Udinese e Milan. A cominciare dal ...L’Udinese risponde subito contro il Milan nel recupero. Al sesto minuto di rigore, Success raccoglie un rimpallo sulla sinistra e va sul fondo. Il nigeriano mette forte e basso in mezzo per Beto che ...