Pio e Amedeo colpiti da un lutto: cosa compare sullo schermo (Di sabato 18 marzo 2023) Pio e Amedeo sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5. Ma poche ore fa è giunta la notizia della morte del padre di Pio D'Antini. A rivelarlo è stato lui stesso con un drammatico post pubblicato su Instagram. Nonostante questo, i telespettatori hanno avuto modo di vederlo accanto al suo collega a Verissimo per presentare la seconda edizione di Felicissima sera – All inclusive. Proprio per questo la produzione del programma del weekend di Canale 5 ha tenuto a fare una precisazione. Appena il duo comico è entrato in studio è apparso un sottopancia in cui è stato specificato chiaramente che l'intervista è stata registrata nei giorni scorsi, e quindi ben prima della morte del papà di Pio: “Intervista registrata giovedì…”. La Toffanin ha accolto calorosamente Pio e Amedeo in studio. E ha ricordato al pubblico a casa che a ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 marzo 2023) Pio esono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5. Ma poche ore fa è giunta la notizia della morte del padre di Pio D'Antini. A rivelarlo è stato lui stesso con un drammatico post pubblicato su Instagram. Nonostante questo, i telespettatori hanno avuto modo di vederlo accanto al suo collega a Verissimo per presentare la seconda edizione di Felicissima sera – All inclusive. Proprio per questo la produzione del programma del weekend di Canale 5 ha tenuto a fare una precisazione. Appena il duo comico è entrato in studio è apparso un sottopancia in cui è stato specificato chiaramente che l'intervista è stata registrata nei giorni scorsi, e quindi ben prima della morte del papà di Pio: “Intervista registrata giovedì…”. La Toffanin ha accolto calorosamente Pio ein studio. E ha ricordato al pubblico a casa che a ...

