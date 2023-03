WWE | Johnny Gargano a NXT settimana prossima e non solo | ecco la card aggiornata

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Dopo il ritorno a sorpresa di stanotte a Roadblock,sarà a NXT, per discutere del suo match con Grayson Waller di Stand & Deliver. Scelto da Shawn Michaels per fronteggiare l’australiano,Wrestling parlerà all’NXT Universe del match che lo attende. Una vera e propria rivincita dopo che Waller, nell’ultima apparizione nello show giallonero dell’ex DIY, lo aveva selvaggiamente attaccato, come ben ricorderete. Non: in programma un’altra NXT North American Open Challenge! Non, però. Wes Lee metterà in fatti in palio il suo NXT North American Championship in un’altra Open Challenge, come ripetutamente fatto da qualche mese a questa parte. E’ stato inoltre confermato un altro incontro, che vedrà Apollo Crews ...

A souped-up edition of the weekly show which included some big matches, a first look at Dragon Lee on NXT TV, and the biggest edition of The Grayson Waller Effect to date. That's because Shawn ...More than a year ago, a brash upstart Grayson Waller brutally attacked a departing NXT superstar, sending him out of the company on his back. Tuesday night, things came full circle when Shawn Michaels ...