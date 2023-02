(Di martedì 7 febbraio 2023) (Adnkronos) - Le regioni cinesi sono state avvertite di prepararsi a unpiùquest'anno, dopo che la scorsa estate temperature da record e una lunga siccità hanno compromesso le forniture di energia elettrica del Paese e danneggiato i raccolti. A lanciare l'allarme il portavoce dell'Amministrazione meteorologica cinese. Lo scorso giugno laè stata colpita da un'ondata di calore durata più di 70 giorni, che ha prosciugato laghi e bacini idrici e causato devastanti incendi boschivi in tutto il bacino del fiume Yangtze.

... magari nucleare Il Segretario di Stato Antony Blinken doveva recarsi in visita inquesta ... ma addirittura chi li individua non sempreil presidente in carica.Inoltre siun'attesa sempre più viva, pur se sovente tenuta all'interno delle varie ... Cospito, il cerino passa a Meloni Pallone spia nei cieli Usa, salta la visita di Blinken inSe ...

Usa-Cina, abbattuto il pallone-spia. "Pechino avverte Biden: l ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Le minacce della Cina per il pallone spia, ma Xi Jinping vuole il dialogo Corriere della Sera

Pallone-spia cinese: il giro degli Usa in 7 giorni La Nuova Bussola Quotidiana

La Cina avverte: “clima più estremo” nel 2023 La Ragione

Ucraina, la diretta - "La Cina aiuta la Russia, fornisce tecnologia ... Il Fatto Quotidiano

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...La iGuzzini nel mirino nel 2021, l’ad Venturini: "La segnalazione ci arrivò a notte fonda, siamo riusciti a reagire in modo tempestivo" ...