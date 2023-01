Sanremo 2023 | Orietta Berti lancia frecciatina a Ultimo | “Altrimenti si arrabbia”

(Di venerdì 27 gennaio 2023), intervistata da RTL 102.5, ha fatto i suoi pronostici per, stoccandoOggi, venerdì 27 gennaioha confidato quali sono le sue impressioni sul Festival di. Intervistata da Giletti a Radio RTL, la cantante di Cavriago ha inoltre rivelato i suoi favoriti legati alla kermesse sanremese e ha fatto qualche confronto con il2021. Infine,hato qualcheal cantantein gara quest’anno. “Sulla carta possono vincere Marco Mengoni, Giorgia e anchesi” ha esordito così ...

Abbonati per leggere anche Leggi anche Chiara Ferragni: "Il mio compenso adevoluto alla lotta contro la violenza sulle donne" Chiambretti su Zelensky a: "Sono con lui, ammiro il suo ...Chiara Francini confessa: 'Quando mi chiamava Amadeus scappavo in bagno' L'emozione di essere una delle donne del Festival diè una di quelle che non si dimentica. E' impossibile farlo. ...

Sanremo 2023, duettanti-ospiti del festival: nel regolamento entra il 'lodo Jovanotti' Adnkronos

Sanremo 2023: i cachet di Amadeus, ospiti e conduttori ilGiornale.it

Sanremo 2023, Mr. Rain a FqMagazine: “Combattete la depressione chiedendo aiuto, non vergognatevi Il Fatto Quotidiano

Gassmann & Co, i nuovi talenti all'Ariston Avvenire

Caso Zelensky a Sanremo 2023, ma quanta politica al Festival. Fischi, uova, appelli (con Gorbaciov sul palco... Corriere della Sera

Sanremo. A 300 all’ora sull’A10, con una mano sola perché con l’altra riprende strada e contachilometri. Il filmato è del 24 dicembre scorso ed è stato… Leggi ...Circola in rete un video di pochissimi secondi pubblicato dal sito Mowmag che parrebbe rendere pubblica una prima stesura di "Quanto ti manca il fiato", brano con cui Gianluca Grignani torna in gara ...