Cuzzupi UGL | “Occorre che la scuola diventi un presidio d’Istruzione permanente”

(Di sabato 14 gennaio 2023) UGL- Ladeve rappresentare per il Paese l’elemento fondamentale per la costruzione del futuro. Non si può guardare al domani senza che siano poste le basi per la creazione di una società giusta dove il lavoro, la cultura e la preparazione dei giovani siano elementi adeguati ad affrontare le sfide che ci aspettano. L'articolo .

advertisement " Per questi motivi " afferma deciso il Segretario Nazionale dell'Scuola, Ornella" abbiamo deciso di andare oltre ogni formalismo e chiedere al Ministro Valditara un ...'Non deve essere trascurato alcun aspetto del comparto scuola' " Noi, come" continua il segretario" siamo fermamente convinti che in una società globalizzata occorre prestare la massima ...Il segretario nazionale rende noti gli esiti di una riunione in cui sono stati presentati punti programmatici, tra cui la stabilizzazione dei precari ...UGL presenta la sua idea-scuola al Ministro Valditara. La scuola deve rappresentare l’elemento fondamentale per la costruzione del futuro.