Wolverhampton | Jimenez pronto a partire

(Di sabato 31 dicembre 2022) Raula lasciare ilnel caso in cui il club inglese riesca ad acquistare un nuovo centravanti. Lo riporta...

Sportitalia

Finisce bene il 2022 del Manchester United. Abasta un gol al 76' di Rashford, entrato all'intervallo e autore della scossa decisiva ... De Gea miracoloso nel recupero super ...A disposizione: Ait Nouri R., Guedes G., Hodge J.,R., Jonny, Sarkic M. (Portiere), Toti, ... Reti: Presentazione del match QUI- In porta Jose Sà con Semedo, Collins, Kilman e ... Wolverhampton, Raul Jimenez potrebbe uscire già a gennaio L'attaccante inglese, inizialmente fuori per motivi disciplinari, cambia la partita nella ripresa: una rete e una seconda annullata. Red Devils momentaneamente quarti ...Finisce bene il 2022 del Manchester United. A Wolverhampton basta un gol al 76' di Rashford, entrato all'intervallo e autore della scossa decisiva per i Red Devils. All'attaccante inglese viene anche ...