We Run Rome 2022 | orari | programma | tv | streaming | partecipanti

(Di sabato 31 dicembre 2022) Oggi sabato 31 dicembre (ore 14.00) va in scena la We Run, tradizionale gara di atletica leggera che si disputa lungo le vie del centro di Roma. Siamo ormai giunti all’undicesima edizione di quella che è praticamente diventata una Classica di San Silvestro insieme alla BOClassic di Bolzano. Si preannuncia grande spettacolo nella capitale, lungo un percorso che tocca le bellezze più note della Città Eterna. Gli uomini e le donne che si presenteranno ai nastri di partenza si cimenteranno su 10 km. Daniele Meucci cercherà la terza vittoria in questa manifestazione dopo quelle del 2013 e del 2018. Il toscano, recentemente ottavo alla Maratona di New York, incrocerà Yassin Bouih, Stefano La Rosa, Daniele D’Onofrio e Alessandro Giacobazzi. Sul fronte femminile spicca Sofiia Yaremchuk, che a Francoforte ha avvicinato il record italiano di maratona. ...

