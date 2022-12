Un anno di giudiziaria | dal caso Regeni al processo Cucchi

Leggi su agi

(Di sabato 31 dicembre 2022) AGI - Dal silenzio egiziano sulall'omicidio di Willy Monteiro, dal pestaggio in caserma di Stefanocon i depistaggi successivi al suo decesso alle assoluzioni per il delitto di Serena Mollicone a 21 anni dalla sua morte. E ancora, la strage ferroviaria di Viareggio, i processi d'appello per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega e sull'espulsione in Kazakistan di Alma Shalabayeva e della figlia. Sono alcuni dei fatti più importanti che hsegnato il 2022, dal punto di vista della cronaca. Unche si chiude con due vicende ancora aperte che promettono sviluppi: l'inchiesta torinese sulle presunte irregolarità nei bilanci della Juventus e l'indagine romana su un rom di 36 anni, sordomuto, precipitato dalla finestra del suo appartamento ...