Trevisan-Helgo in tv | data | orario | canale e diretta streaming United Cup 2023

(Di sabato 31 dicembre 2022) Martinase la vedrà contro Malenenel primo singolare di Italia-Norvegia, seconda sfida nel Gruppo E dellaCupper gli azzurri capitanati da Vincenzo Santopadre. La toscana è in cerca di riscatto. Nel suo match d’esordio nella competizione, infatti, ha racimolato solamente due giochi contro la più esperta brasiliana Beatriz Haddad Maia. Adesso l’occasione è ghiotta. Di fronte a lei avrà l’abbordabile classe ventitreenne scandinava, classificata oltre le prime trecento giocatrici del mondo e fino ad oggi protagonista limitatamente al circuito minore. L’azzurra, semifinalista in carica del Roland Garros, non può che partire con i favori del pronostico. Tranon ci sono precedenti da registrare. L’italiana dovrà essere lucida per studiare sin da ...

ITALIA - NORVEGIA UNITED CUP Lunedì 2 gennaio " Dalle ore 04:00 Martina(ITA) vs. Malene(NOR) Lorenzo Musetti (ITA) vs. Viktor Durasovic (NOR) Martedì 3 gennaio " Dalle ore 01:00