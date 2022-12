Star e fitness | le migliori da seguire per tenersi in forma nel 2023

(Di sabato 31 dicembre 2022) Lo sport non ha età. Lo sa bene Joan Mac Donald, 76 anni,influencer tra le più seguite del web con i suoi 1,7 milioni di follower solo su Instagram. Come lei tante altre: la brasiliana Sayonara Motta e l’americana Jill Cooper, 53 anni entrambe, e poi ancora Debra Atkinson che, a 58 anni, si è specializzata negli esercizi da edurante la menopausa. Non sono, però, da meno alcune celebrity over 50.

la VOCE del TRENTINO

