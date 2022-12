Ronaldo all’Al Nassr fa schizzare i followers del club – ?

Leggi su calcionews24

(Di sabato 31 dicembre 2022) La notizia di ieri e della giornata è senza dubbio l’ufficialità di, il portoghese ha fattoi social deldopo l’annuncio La notizia di ieri e della giornata è senza dubbio l’ufficialità di, il portoghese ha fattoi social deldopo l’annuncio. Da 800k a quasi 3.5 milioni disulla pagina Instagram per ilarabo. Un segnale di quanto questo colpo di mercato possa avere ripercussioni positive non tanto per la situazione in campo. L'articolo proviene da Calcio News 24.