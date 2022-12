Gazzetta del Sud

... "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "per ...A fermare il centrale, reduce da un Mondiale da riserva con la maglia dell', è stata una botta alla caviglia che ha creato un fastidioso trauma contusivo. Secondo quanto appreso dalla redazione ... Olanda in ansia per Overmars, l'ex Ajax è stato colto da un ictus L'ex esterno dell'Ajax e Olanda Marc Overmars è ricoverato e sta tenendo in ansia i suoi tifosi. Il 49enne non sembrerebbe essere in pericolo di vita dopo ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...