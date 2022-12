Morto Benedetto XVI | addio al Papa emerito

Leggi su lopinionista

(Di sabato 31 dicembre 2022) CITTA’ DEL VATICANO – “Con dolore informo che ilXVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano”. Lo fa sapere il portavoce del Vaticano Matteo Bruni. Joseph Ratzinger, il settimotedesco della storia della chiesa, è stato il primodei tempi recenti a dimettersi, con l’abdicazione avvenuta il 28 febbraio 2013. Terzo dei figli, Ratzinger era nato a Marktl am Inn, in Baviera, il giorno del sabato santo del 1927. A 14 anni fu costretto – come previsto dalla legge tedesca – ad arruolarsi nella Gioventù hitleriana. Docente all’Università di Frisinga, arcivescovo di Monaco, fine teologo, partecipò ai lavori del Concilio Vaticano II, per essere poi creato cardinale da Paolo VI e assumere per oltre vent’anni l’incarico di Prefetto dell’Ex ...