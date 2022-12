Moratti rivela | ' Moggi voleva venire all' Inter' - Sport - Calcio - quotidiano net

QUOTIDIANO NAZIONALE

L'ex presidente ha ammesso l'idea di Moggi prima dello scoppio di Calciopoli. Sull'Inter di oggi: non mi aspetto tanto dal ......ma Massimopensava di affidargli anche la panchina di allenatore dell'Inter. Sinisa Mihajlovic è stato un tecnico nerazzurro anche della prima squadra per qualche giorno, comel'ex ... Moratti rivela: "Moggi voleva venire all’Inter" L’ex presidente ha ammesso l’idea di Moggi prima dello scoppio di Calciopoli. Sull’Inter di oggi: non mi aspetto tanto dal mercato ...Durante la sua visita in Gazzetta nel 2016 O Rei rivelò l'interessamento del Milan, ma l'ex presidente nerazzurro rivendicò: "Papà l'aveva preso, ma il presidente del Santos temeva per la sua incolumi ...