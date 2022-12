Mattarella | La Repubblica siamo tutti noi | è nel senso civico di chi paga le imposte

Agenzia ANSA

'Lasiamo tutti noi. Insieme'. Così, il presidente della, Sergio, in un passaggio del suo discorso di fine anno agli italiani. Tanti i temi affrontati: dalla 'folle guerra scatenata dalla Federazione russa' in Ucraina, alla transizione ...Così il presidente della, Sergio, nel discorso di fine anno agli italiani. 'La pace è parte fondativa dell'identità europea e, fin dall'inizio del conflitto, l'Europa cerca ... Il discorso di Mattarella: 'La Repubblica è di chi paga le imposte' Il messaggio del presidente Mattarella: sono anni duri, segnati da preoccupazioni. Ma bisogna guardare avanti con fiducia. Ai giovani dice, non gettate via il vostro futuro. La repubblica è di chi pag ...(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2022 “Care concittadine e cari concittadini, guardiamo al domani con uno sguardo nuovo. Guardiamo al domani con gli occhi dei giovani. Guardiamo i loro volti, raccogl ...