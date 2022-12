Il Manifesto

Lein, o l'allegra brigata sono presentate come un indistinto insieme di esseri, come polipi in un polipaio o zoofiti nelle madrepore. L'in - dividuo cambia in funzione di quelli che ...... "Il re amò Ester più delle altre donne: ella trovò grazia più di tutte lee perciò egli ...della dignità delle donne Forse l'autore ci risponderebbe che voleva fare di Ester un "del ... Le fanciulle in fiore di Sabiha Çimen