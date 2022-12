Flat tax per partite IVA | la novità in arrivo stravolge tutto | come funziona?

(Di sabato 31 dicembre 2022) Tra i tanti interventi inc’è quella che riguarda latax per leIVA. Si tratta di unache: eccoe che cosa sapere a riguardo. In questi giorni il governo è alle prese con la Legge di Bilancio 2023 da approvare entro il 30 novembre, giorno in cui dovrà essere presentata all’Unione Europea. In questa manovra si sta lavorando anche al sistema fiscale non progressivo da applicare alleIVA che non godono del regime forfettario. Questa è proprio una delle ipotesi più discusse dentro e fuori l’esecutivo. fonte foto: AdobeStockMancano pochi giorni a quando il governo, guidato da Giorgia Meloni, approverà la legge di bilancio. Nonostante si sia insediato da ...

Corriere della Sera

Tra le principali misure inserite in Manovra ci sono Quota 103 per le pensioni, laal 15% per gli autonomi fino a 85mila euro, la stretta al reddito di cittadinanza, l'aumento del tetto al ...Il 2023 potrebbe essere l'anno in cui anche i dipendenti, sia privati che pubblici, verranno coinvolti nella. Due giorni fa Meloni ha spiegato che si terrà conto dei nuclei familiari. Questo ... Manovra, Pos, pensioni a 1.000 euro, flat tax per tutti, smart working: le misure che c’erano (e non ci sono... La lista di conferme, revisioni e nuovi strumenti è lunga: di seguito una panoramica sulle ultime misure approvate, e su quelle che verranno, alla luce delle notizie emerse durante l'ultima settimana ...La Manovra ha ottenuto il via libera definitivo del Senato, in tempo per allontanare lo spettro dell’esercizio provvisorio di Bilancio. Ma dalle nuove misure non tutti trarranno beneficio ...