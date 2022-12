Covid | in Campania aumentano contagi e ricoveri

(Di sabato 31 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIn aumento iin. Secondo i dati del Bollettino della Regionesono 2410 i neo positivi alsu 10664 test esaminati. Ieri il tasso di incidenza era pari al 20,4%, oggi sale al 22,59%. Un decesso nelle ultime 48 ore; altre quattro persone decedute in precedenza ma registrate ieri. Negli ospedali sono 20 i posti letto occupati nelle terapie intensive (+1 rispetto a ieri); in aumento iin degenza con 371 posti letto occupati (+16 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

