VXL | la domanda di un blogger nerazzurro | 'Dove arriverà il Napoli?'

vivoperlei.calciomercato.com

Luca Cupiello (Eduardo) ha le ultime forze per chiamare al suo capezzale il figlio Tommasino (Nennillo) e all'ennesimache gli rivolge in punto di morte : Te piace 'o presepio, alla quale ...Queste le testuali parole del Pontefice in risposta allariguardante la visione di quel film e proferite senza esitare e con il suo solito sorriso simpatico e solare: 'Eh!..come no!. Certo ... Blog: #BARVxL: Buon Natale a tutti... da casa Cupiello!