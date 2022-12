Trump | pubblicate le dichiarazioni dei redditi | spuntano conti esteri di cui uno in Cina

(Di venerdì 30 dicembre 2022) 'Ho avuto successo' - Il diretto interessato si è infuriato per la pubblicazione dei documenti. 'I democratici non avrebbero dovuto farlo, la Corte Suprema non avrebbe dovuto approvare' la diffusione ...

TGCOM

Incentivo ai posti di lavoro -ha insistito proprio sul fatto che le sue dichiarazioni dei redditi 'dimostrano ancora una volta il mio orgoglioso successo e la mia capacità di utilizzare l'...Donaldha avuto conti correnti bancari all'estero fra il 2015 e il 2020, incluso uno in Cina dal 2015 al 2017. E' quanto emerge dalle dichiarazioni delle tasse dell'ex presidentedalla ... Trump, pubblicate le dichiarazioni dei redditi: spuntano conti esteri, uno in Cina In un video messaggio pubblicato una settimana fa, Trump aveva parlato di “oltraggioso abuso di potere”. L’ex presidente aveva affermato falsamente che i Democratici “avevano ottenuto illegalmente le ...I democratici al Congresso hanno reso pubbliche le dichiarazioni dei redditi dell'ex presidente Usa Donald Trump per un periodo di sei anni, dal 2015 al 2020. La pubblicazione, che arriva dopo un duro ...