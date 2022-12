Per Piazza Affari un 2022 da dimenticare Ftse Mib -12% | l’anno peggiore dal 2018

(Di venerdì 30 dicembre 2022) La capitalizzazione complessiva delle società quotate a Milano è scesa a 626,2 miliardi (-18,6%). Rally dei titoli del petrolio, con l'eccezione di Saipem, e della difesa, a cui ha fatto da contraltare il tonfo di Tim. Intesa resta azione più scambiata per valore, UniCredit per contratti

Il Sole 24 ORE

...di cinghiali che vanno a spassoTrastevere, davanti ai passanti attoniti e incuriositi che gli fanno foto e video. Pochi giorni fa erano già stati visti altri cinghiali nei giardini di...Il Comparto alimentare aAffari avanza in maniera frazionale, arrivando a 109.789,9 punti. 30 - 12 - 2022 15:00 Per Piazza Affari un 2022 da dimenticare. Ftse Mib -12%, l'anno ... Un po’ strega un po’ fata. Più irriverente e ironica di Babbo Natale, ma non meno amata dai bambini. È la Befana, la simpatica vecchietta che quest’anno si è persa non trovando più la strada per casa ...Manca poco per l'appuntamento con Nostalgia 90, un marchio che è una garanzia. Si tratta di un vero show/party con musica, spettacolo, animazione a tema, ...