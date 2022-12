Pelé | Xavi | ' ha segnato una generazione | tutti volevano essere come lui'

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Barcellona, 30 dic. - (Adnkronos) - "Haun'intera, è una leggenda e porgo le mie condoglianze alla sua famiglia". L'allenatore del Barcellonaricorda così, scomparso ieri all'età di 82 anni. "Con le lodi nei miei confronti era forse un po' eccessivo ma facevano piacere. Era sempre affettuoso quando ci incontravamo”, aggiunge il 42enne catalano in conferenza stampa alla vigilia del derby con l'Espanyol.

Il Sole 24 ORE

