Pallanuoto | il Settebello cede alla Grecia | secondo test match agli avversari

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Ilperde 12-11 contro lanella seconda delle due amichevoli, la prima vinta 10-7 martedì, del common training in svolgimento ad Atene. (leggi qui) Gli azzurri, in svantaggio 8-7 a metà gara, pagano un piccolo passaggio a vuoto nella terza frazione: gli ellenici infatti allungano sull’11-7 con i gol in sequenza di Kakaris, Argyropoulos e Gkillas; e conducono 12-8 in avvio di quarto tempo. Poi la rimonta dell’Italia che torna in scia con le reti di Renzuto, Marziali e Di Fulvio (12-11) manazionale di Alessandro Campagna manca lo spunto per riacciuffare lae riequilibrare il. Per il cittì Sandro Campagna affrontare laè sempre fonte di bei ricordi, considerati i sei annisua guida col quarto posto alle Olimpiadi di Atene ...

Ottopagine

Dopo aver vinto la prima amichevole, il '' cede ai padroni di casa della Grecia 12 - 11 nella seconda sfida di Atene. Il 2022 dellamaschile si chiude contro i Campioni Olimpici, caduti al cospetto della truppa di Sandro ...Giovedì alle 19:00 ilvicecampione del mondo tornerà in acqua per la seconda delle due ... Luca Damonte (Ferencvaros), Andrea Mladossich (Trieste), Francesco Di Fulvio, Giacomo ... Pallanuoto, il Settebello di Renzuto ko nella seconda amichevole in Grecia Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il Settebello perde 12-11 contro la Grecia nella seconda delle due amichevoli, la prima vinta 10-7 martedì, del common training in svolgimento ad Atene. Gli azzurri, in svantaggio 8-7 a metà gara, pag ...