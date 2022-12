LIVE – Sampdoria-Ligorna 2-0 | amichevole 2022 DIRETTA

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Tutto pronto per il fischio d’inizio di, match. Si gioca alle 11 di venerdì 30 dicembre e la squadra blucerchiata cercherà un risultato favorevole in vista del primo impegno del 2023 contro il Sassuolo. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. COME VEDERE LA GARA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F52-0 (16?, 47?) 60? – Un’ora di gioco. Prosegue l’assalto blucerchiato. 47? – Raddoppia subito la Samp alla ripresa del match: 2-0. 46? – Ripartiti. Inizia adesso la seconda frazione. 45? – Finisce qui il primo tempo. Squadre negli spogliatoi sull’1-0. 40? – Ultimi 5 minuti della prima frazione, 20esimo tiro per la Samp, che però sotto porta è davvero poco ...

