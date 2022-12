Henry Cavill è il volto più bello del 2022 secondo l' annuale classifica di TC Candler

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Ildiè stato eletto il piùdeldall'lista The 100 Most Handsome Faces di TC... Siete d'accordo? Quello diè viso da, e più precisamente, è quello che domina la lista The 100 Most Handsome Faces di TCin questo. Voi concordate? Se Chris Evans è l'uomo più sexy del mondoPeople,ha il viso piùdelTC. L'ex-Superman ed ex-Geralt Di Rivia è stato scelto dal noto canale YouTube comepiùdell'anno, ...

L'addio di Henry Cavill alla serie TV Netflix di The Witcher ancora brucia, tanto che non si placano le polemiche circa l'abbandono dell'attore. Cavill tornerà a vestire i panni di Geralt di Rivia nuovamente ...Come avevamo già accennato, Blood Origin avrebbe svelato dei misteri della serie con Henry Cavill e così è stato. Grazie al prequel scopriamo infatti qualcosa in più del rapporto che lega Geralt e ... The Witcher, pioggia di recensioni negative per Blood Origin. E c'entra Henry Cavill L'addio di Henry Cavill alla serie TV Netflix di The Witcher ancora brucia, tanto che non si placano le polemiche circa l'abbandono dell'attore. Cavill tornerà a vestire i panni di Geralt di Rivia nuo ...