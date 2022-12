DL Rave | si della Camera 183 si | 116 no | 1 astenuto con la regola della “ghigliottina” Applicata per la seconda volta nella storia

Il Sole 24 ORE

Dal decreto anti -all'ordinanza anti - sbarchi (con successive marce indietro e relative ... In altre parole, è bene non farsi ingannare dal fascinogiovane premier e dalle apparenze. Se si ...La panoramica con il risultatovotazione a Montecitorio All'interno del Decreto non rientra solo l'introduzione del reato di "Party" per chi organizza o promuove l'invasione arbitraria di ... Decreto Rave, scatta la «ghigliottina»: via libera definitivo al testo. «No vax», reintegro dei ... Il decreto doveva essere convertito in legge entro la mezzanotte di oggi, pena la decadenza. La Camera lo ha approvato con 183 voti favorevoli, 116 contrari e un astenuto in seguito alla decisione da ..."E' stata accolta una nostra richiesta, e' un grande risultato per tutto lo sport e per il calcio in particolare". Il presidente della ...